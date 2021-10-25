«Вы невероятно смотритесь!» Пелагея о Медведевой и Милохине в образе советских школьников

Известная певица Пелагея прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в очередном эпизоде телешоу «Ледниковый период». В четвёртом эпизоде Медведева и Милохин предстали в образе советских школьников.
«Это моя любимейшая пара. Хочу сказать огромное спасибо человеку, в чью светлую голову пришла идея совместить вас. Вы невероятно вместе смотритесь! Чувствуете друг друга!
Даня покорил сердца совсем молоденьких девочек, да и мальчиков, что уж там. Теперь у тебя нет никаких границ. Уверена, что вся страна смотрит на тебя так, как сейчас смотрела я: с максимальным волнением и пожеланием, чтобы всё у вас получилось.
Ребят, я очень хочу, чтобы вы дошли до самого конца и вышли отсюда настоящими победителями — как минимум, для самих себя. Вы удивительно классные, спасибо!» — сказала Пелагея в эфире Первого канала.
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