«Спасибо за шанс побывать в роли фотомодели». Косторная показала яркие снимки с фотосессии
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Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию фотографий. На снимках можно посмотреть, как выглядит спортсменка на летней фотосессии.
«Небольшая серия фото с летней фотосессии. Спасибо за шанс побывать в роли фотомодели», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алёны Косторной.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Алёна, ты шикарна!»
«Вот сначала она, а потом Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные».
«Вау! Алёна нереальная красавица».
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