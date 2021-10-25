«Спасибо за шанс побывать в роли фотомодели». Косторная показала яркие снимки с фотосессии

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию фотографий. На снимках можно посмотреть, как выглядит спортсменка на летней фотосессии.

«Небольшая серия фото с летней фотосессии. Спасибо за шанс побывать в роли фотомодели», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алёны Косторной.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Алёна, ты шикарна!»

«Вот сначала она, а потом Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные».

«Вау! Алёна нереальная красавица».

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