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Меган Дюамель — об этапе Гран-при в США: кто-то может объяснить мне оценки Каори Сакамото?

Меган Дюамель — об этапе Гран-при в США: кто-то может объяснить мне оценки Каори Сакамото?
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель заявила, что не понимает оценок, которые судьи выставили Каори Сакамото на этапе Гран-при в США. По итогам двух прокатов Сакамото заняла четвёртое место, уступив россиянкам Александре Трусовой и Дарье Усачёвой и кореянке Ён Ю.

«Здесь есть судьи или официальные лица, которые могут объяснить мне оценки Каори? Её произвольная программа была безумной, потрясающей, начиная с музыки и заканчивая прыжками, подачей, энергией, мощью и скоростью. Её оценки всегда вызывают у меня чувство недоумения. Я не принимаю этого.

Я думаю, что в её произвольной программе потрясающая хореография. Много сложных переходов, с лёгкостью и плавно выполненных под музыку. Великолепное катание и скорость. Музыка тоже была красивой», — написала Дюамель в своём «твиттере».

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