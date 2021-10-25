Александр Жулин предположил, зачем из произвольной программы Трусовой убрали 4 четверных

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал итоги этапа Гран-при в США в женском одиночном катании. Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой.

По словам Жулина, то, что из произвольной программы Трусовой убрали четыре четверных прыжка их пяти, можно объяснить травмой, полученной Александрой незадолго до старта турнира.

«Всё прекрасно: замечательное катание Трусовой, почти великолепное — Усачёвой и Синицыной.

Упрощение контента Трусовой на постоянной основе? Они с тренерами разберутся. Очень грамотно провели турнир, выиграли на классе: убрали тройной аксель из короткой, убрали четыре четверных. Скорее, Саша пока не может их сделать из-за травмы. Но она показала очень грамотный прокат с великолепным четверным лутцем, была видна программа в этот раз. Они идут абсолютно правильным путём», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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