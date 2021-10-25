Тарасова — о этапе Гран-при: слава богу, Трусова сделала только один четверной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги этапа Гран-при в США в женском одиночном катании. Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой.
«1-е, 2-е и 5-е место — это очень неплохо. Саша Трусова сделала четверной лутц, хотя у неё и болит нога. Слава богу, что она не стала делать остальные четверные, чтобы иметь возможность здоровой оттуда уехать. Саша каталась чисто, а наша вторая девочка Дарья Усачёва сделала небольшие помарки. Но это её заслуженное второе место, никто на него и не претендовал.
С Ксенией Синицыной произошло то, что произошло. Она не упала, всё сделала, но каталась как ребенок и совершенно без скорости. Способный, хороший ребенок. Я думаю, что соревнованиями мы в принципе должны быть довольны», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
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