Тарасова — о этапе Гран-при: слава богу, Трусова сделала только один четверной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги этапа Гран-при в США в женском одиночном катании. Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой.



«1-е, 2-е и 5-е место — это очень неплохо. Саша Трусова сделала четверной лутц, хотя у неё и болит нога. Слава богу, что она не стала делать остальные четверные, чтобы иметь возможность здоровой оттуда уехать. Саша каталась чисто, а наша вторая девочка Дарья Усачёва сделала небольшие помарки. Но это её заслуженное второе место, никто на него и не претендовал.

С Ксенией Синицыной произошло то, что произошло. Она не упала, всё сделала, но каталась как ребенок и совершенно без скорости. Способный, хороший ребенок. Я думаю, что соревнованиями мы в принципе должны быть довольны», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!