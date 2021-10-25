Усачёва рассказала об отношениях с Загитовой и Медведевой
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15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала об отношениях с коллегами — Алиной Загитовой и Евгений Медведевой.
«У нас с ними хорошее общение, есть общий язык. Когда Алина выступала на соревнованиях, был мой юниорский сезон, она мне подсказывала. И я до сих пор использую её советы. Мы по-прежнему находимся с ними в контакте», — сказала Усачёва на пресс-конференции после этапа Гран-при в США.
На этапе Гран-при в США Усачёва показала второй результат. Отставание россиянки от её соотечественницы Александры Трусовой, завоевавшей золото, составило чуть больше 15 баллов.
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