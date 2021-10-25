Трусова рассказала об отношениях с Загитовой и Медведевой

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала об отношениях с коллегами — Алиной Загитовой и Евгений Медведевой.
«Сейчас Алина и Женя приходят на тренировки достаточно редко, но мы всё равно находимся на контакте. Когда они приходили каждый день, то много чего нам подсказывали. К примеру, Алина мне подсказывала с каскадом лутц-риттбергер, а с Женей я жила в одном номере в Новогорске», — сказала Трусова на пресс-конференции после победы на этапе Гран-при в США.
На этапе Гран-при в США Александра исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком, а именно лутцем. Ставшая второй Дарья Усачёва по итогам двух прокатов уступила ей чуть более 15 баллов.
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