Российские фигуристы получили канадские визы и вылетят в Ванкувер

Российская делегация получила визы в Канаду для участия во втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Паспорта с визами всех членов делегации, вылетающих на Гран-при в Канаду, получены», — сообщил Горшков.

На этап Гран-при в Ванкувере заявлены Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко. Также в Канаду отправятся тренеры спортсменов и технический специалист. В ночь на 26 октября мск в Канаду вылетят Туктамышева, Игнатов, Семененко и их тренеры. Днём того же дня на турнир вылетят Валиева, Косторная, их тренеры и технический специалист. Имеющие визы Александр Самарин и танцевальная пара Елизавета Шанаева/Девид Нарижный прибыли в Ванкувер ранее.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдёт с 29 по 31 октября.

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