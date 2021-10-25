Алексей Ерохов выиграл короткую программу на Кубке России в Сочи

Завершилась короткая программа среди мужчин на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Её победителем стал Алексей Ерохов, набравший 97,54 балла.

Второе место занял Илья Яблоков (95,98), третья строчка досталась Роману Савосину (87,41).

Короткая программа



1. Алексей Ерохов – 97,54

2. Илья Яблоков – 95,98

3. Роман Савосин – 87,41

4. Артем Ковалев – 84,21

5. Владислав Дикиджи – 82,01

6. Матвей Ветлугин – 80,13

7. Георгий Шестернев – 77,12

8. Федор Судаков – 73,70

9. Максим Варакин – 63,69

10. Александр Голубев – 62,20

Произвольные программы мужчины представят 26 октября.

Напомним, сегодня также состоялись соревнования женщин в короткой программе. Лидером прокатов стала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, судьи оценили её выступление в 75,21 балла.