Алексей Ерохов выиграл короткую программу на Кубке России в Сочи

Завершилась короткая программа среди мужчин на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Её победителем стал Алексей Ерохов, набравший 97,54 балла.
Второе место занял Илья Яблоков (95,98), третья строчка досталась Роману Савосину (87,41).
Короткая программа
1. Алексей Ерохов – 97,54
2. Илья Яблоков – 95,98
3. Роман Савосин – 87,41
4. Артем Ковалев – 84,21
5. Владислав Дикиджи – 82,01
6. Матвей Ветлугин – 80,13
7. Георгий Шестернев – 77,12
8. Федор Судаков – 73,70
9. Максим Варакин – 63,69
10. Александр Голубев – 62,20
Произвольные программы мужчины представят 26 октября.
Напомним, сегодня также состоялись соревнования женщин в короткой программе. Лидером прокатов стала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, судьи оценили её выступление в 75,21 балла.
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