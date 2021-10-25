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Самоделкина лидирует после короткой программы на этапе КР в Сочи, Самодурова — 8-я

Самоделкина лидирует после короткой программы на этапе КР в Сочи, Самодурова — 8-я
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На третьем этапе Кубка России в Сочи завершились соревнования женщин в короткой программе. Лидером прокатов стала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, судьи оценили её выступление в 75,21 балла. На втором месте идёт Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», тройку лучших замыкает представительница Свердловской области Вероника Яхметова.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 26 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Женщины. Короткая программа.

1.Софья Самоделкина – 75,21 балла
2. Софья Муравьёва — 73.33
3. Вероника Яметова — 66.72
4. Вероника Петеримова — 65,94
5. Анастасия Гулякова — 62,20
6. Дарья Третьякова — 62,05
7. Станислава Молчанова — 58,47
8. Софья Самодурова — 57,75
9. Валерия Костина — 56,27
10. Мария Пулина — 53,06
11. Дарья Долгополова — 52,86
12. Елизавета Нугуманова — 52,53
13. Мария Гречихина — 51,23
14. София Сарновская — 49,67
15. Алина Забора — 46,23.

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