Татьяна Тарасова оценила новый номер Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о новом номере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, которые вместе выступают в телешоу «Ледниковый период». В пятом эпизоде Медведева и Милохин откатались под музыку «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш».

«Во время проката пела, как могла. Очень люблю этот фильм.

Данька очень прибавил. Даня, ты катаешься свободно, обрати внимание на вторую оценку. Я выступала в роли добрятины, но ты уже можешь себе это позволить. Скорость огромная, скоба, которую ты сделал, была просто изумительная. Не каждый это может понять.

Вы такие забавные оба. Вам так нравится делать то, что вы делаете. Это видно», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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