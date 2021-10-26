Алексей Ерохов стал победителем этапа Кубка России в Сочи

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования мужчин. Их победителем стал Алексей Ерохов. Второе место занял Роман Савосин, третьим стал Илья Яблоков, уступивший Савосину 0,01 балла.

Ерохов, лидировавший после короткой программы, сегодня, 26 октября, также продемонстрировал лучший результат в произвольной программе (179,48) и в сумме набрал 277,02 балла.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Мужчины. Итоги

1. Алексей Ерохов – 277,02 балла

2. Роман Савосин – 258,72

3. Илья Яблоков – 258,71.

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