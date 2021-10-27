Елизавета Туктамышева показала фото из номера, где будет жить на этапе Гран-при в Канаде

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала снимок из номера гостиницы, в котором она будет жить во время этапа Гран-при в Канаде, запланированного на ближайшие выходные. Турнир пройдёт в Ванкувере.

«Спустя почти 30 часов пути, добрались...» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

На международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.

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