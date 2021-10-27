Александра Трусова показала яркие фото из Лас-Вегаса
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Российская фигуристка Александра Трусова показала новые фото на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка сидит у игрового автомата в Лас-Вегасе и позирует на фоне ночного города. В минувшие выходные Трусова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
«Лас-Вегас», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Трусовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Волосы! Какая крутая наша королева четверных!»
«Ярче Вегаса».
«Лучшая в мире русская ракета. И самая красивая».
«С каждым днём всё краше и краше».
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