Евгения Медведева показала милое фото с шестилетней дочкой Алексея Ягудина

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева показала на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке Медведева обнимает шестилетнюю Мишель Ягудину, дочку олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Фотография сделана на съёмках телешоу «Ледниковый период», где Медведева выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным, а Ягудин является ведущим.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). Также она была серебряным призёром командного чемпионата мира (2017), победительницей турнира Shanghai Trophy 2019, победительницей финала Кубка России — 2019, победительницей (2015) и бронзовым призёром (2014) чемпионата мира среди юниоров, победительницей (2014) и бронзовым призёром (2013) финала Гран-при среди юниоров.

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