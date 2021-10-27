Мишина и Галлямов выиграли третий этап Кубка России в Сочи

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Кубка России в Сочи. В произвольной программе Мишина и Галлямов заработали 153,07 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 231,96 балла.

Вторыми на этапе стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, у них 204,83 балла. Замкнули тройку сильнейших Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (187,76 балла).

Кубок России. 3-й этап. Сочи. Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 231,96 балла

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 204,83

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 187,76

4. Алина Соловьёва/Елисей Иванов – 187,05

5. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 182,58

6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 179,49.

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