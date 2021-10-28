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Камила Валиева тремя словами описала Этери Тутберидзе

Камила Валиева тремя словами описала Этери Тутберидзе
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Российская фигуристка Камила Валиева тремя словами описала заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Мудрая, храбрая, высокая», — сказала Валиева в рубрике Максима Транькова «90 секунд челлендж» на Первом канале.

Напомним, ранее в октябре Камила Валиева одержала убедительную победу на турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy. Спортсменка заняла первое место с двумя мировыми рекордами: в произвольной программе (174,31 балла) и по сумме двух выступлений (249,24 балла). Ранее рекорд в произвольной программе принадлежал Александре Трусовой и равнялся 166,62 балла. Лучшую сумму за две программы имела Алёна Косторная: 247,59.

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