Канадский эксперт ожидает, что Туктамышева и Косторная проиграют Лью на этапе Гран-при

Канадский эксперт Эшер Хилл считает 16-летнюю американскую фигуристку Алису Лью главной фавориткой предстоящего этапа Гран-при в Канаде.



«Мне бы хотелось сказать, что Косторная победит на Гран-при Канады, но я назову Алису Лью. Её катание улучшилось очень сильно, на льду она изумительна. Она ещё молодая, но уже заявила о себе во весь голос. Лью планирует пойти на тройной аксель. У неё тот же арсенал, что и у Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. И я ставлю на то, что Алиса одержит победу», — заявил Хилл в интервью телеканалу CBC.

Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.

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