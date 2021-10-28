Жулин: почти уверен, что Валиева и Туктамышева будут в топ-3 на этапе Гран-при в Канаде

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде.
«Весь вопрос в том, катались они всё это время или нет. Если они избегут карантина, то всё у них будет нормально. Главное — тренировки, необходимо держаться в соревновательной форме.
Я практически уверен, что Валиеву и Туктамышеву мы увидим в тройке призёров, насчёт Косторной этого пока сказать не могу. Получится у Валиевой сделать тройной аксель, с которого она падала на Finlandia Trophy? Не знаю, здесь трудно что-либо прогнозировать. Давайте подождём соревнований.
Не думаю, что смена программы в случае Косторной имеет какое-либо значение. Ей необходимо восстановить тройной аксель. Это ей поможет выступить в олимпийском сезоне гораздо сильнее.
Может ли владеющая тройным акселем американка Алиса Лью помешать россиянкам бороться за медали? Посмотрим, ей этот тройной аксель ещё сделать надо. В последнее время у американки с этим есть некоторые сложности», – цитирует Жулина «Газета.Ru».
Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.
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