Софья Титова из «Ангелов Плющенко» выиграла третий этап Кубка России среди юниорок

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнованиях девушек, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта.

Победу одержала москвичка Софья Титова, представляющая академию «Ангелы Плющенко», которая выиграла как короткую, так и произвольную программу. Конкуренцию ей смогла составить только Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, которая дважды стала второй. Ещё одна фигуристка «Хрустального» Любовь Рубцова благодаря качественному исполнению произвольной программы поднялась на третье место, опередив Надежду Понтелеенко из Санкт-Петербурга.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Юниорки

1. Софья Титова (Москва) – 206,76.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) – 200,17.

3. Любовь Рубцова (Москва) – 187,13.

4. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 185,25.

5. Ангелина Палагина (Тульская область) – 183,67.

6. Алина Кулак (Москва) – 167,87.