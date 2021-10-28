Софья Титова из «Ангелов Плющенко» выиграла третий этап Кубка России среди юниорок

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнованиях девушек, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта.
Победу одержала москвичка Софья Титова, представляющая академию «Ангелы Плющенко», которая выиграла как короткую, так и произвольную программу. Конкуренцию ей смогла составить только Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, которая дважды стала второй. Ещё одна фигуристка «Хрустального» Любовь Рубцова благодаря качественному исполнению произвольной программы поднялась на третье место, опередив Надежду Понтелеенко из Санкт-Петербурга.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Юниорки
1. Софья Титова (Москва) – 206,76.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) – 200,17.
3. Любовь Рубцова (Москва) – 187,13.
4. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 185,25.
5. Ангелина Палагина (Тульская область) – 183,67.
6. Алина Кулак (Москва) – 167,87.
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