Жулин рассказал о восстановлении Кацалапова от травмы

Александр Жулин, тренер действующих чемпионов мира и Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о состоянии здоровья Никиты после рецидива травмы спины, из-за которого дуэт не смог завершить участие в этапе Кубка России в Йошкар-Оле.
Синицина и Кацалапов уже работают на тренировках в полноценном режиме и должны выступить на этапе серии Гран-при, который пройдёт в Японии 12-14 ноября.
«У нас всё по плану — готовимся к этапу Гран-при, очень нацелены на участие. Тренировки полноценные и очень продуктивные, спина Никиты выдерживает, но следующая неделя будет ключевой. Главное — чтобы обошлось без рецидива», — приводит слова Жулина РИА «Новости».
Также в соревнованиях танцевальных дуэтов на Гран-при Японии выступят россияне Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.
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