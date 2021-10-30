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Видео проката Валиевой, выигравшей короткую программу на Гран-при Канады

Видео проката Валиевой, выигравшей короткую программу на Гран-при Канады
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Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады. За свой прокат она получила 84,19 балла.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Второе и третье места также заняли представительницы из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.

1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.
3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.
4. Алиса Лю (США) — 73.63.
5. Карен Чен (США) — 68.74.
6. Маи Михара (Япония) — 67.89.
7. Ли Хэ Ин (Корея) — 62.63.
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 62.61.
9. Эмили Баусбек (Канада) — 59.53.
10. Элисон Шумахер (Канада) — 55.47.
11. Вакаба Хигути (Япония) — 53.30.
12. Мана Кавабэ (Япония) — 53.30.

Ранее на втором этапе Гран-при россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место в ритм-танце, получив за свой прокат 70.66 баллов.

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