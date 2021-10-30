Видео проката Валиевой, выигравшей короткую программу на Гран-при Канады

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады. За свой прокат она получила 84,19 балла.

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Второе и третье места также заняли представительницы из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.

1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.

3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.

4. Алиса Лю (США) — 73.63.

5. Карен Чен (США) — 68.74.

6. Маи Михара (Япония) — 67.89.

7. Ли Хэ Ин (Корея) — 62.63.

8. Мэдлин Шизас (Канада) — 62.61.

9. Эмили Баусбек (Канада) — 59.53.

10. Элисон Шумахер (Канада) — 55.47.

11. Вакаба Хигути (Япония) — 53.30.

12. Мана Кавабэ (Япония) — 53.30.

Ранее на втором этапе Гран-при россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место в ритм-танце, получив за свой прокат 70.66 баллов.