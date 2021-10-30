Тарасова назвала имя достойной соперницы для российских фигуристок на Гран-при в Канаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, кто может составить конкуренцию российским фигуристкам на этапе серии Гран-при в Канаде. По итогам короткой программы лидерство захватила Камила Валиева (84,19 балла), на втором месте идёт Елизавета Туктамышева (81,24), а третий результат у Алёны Косторной (75,58).
«Что касается американской спортсменки Алисы Лью, она находится в хорошей форме. Достойно исполнила свою программу. У наших девочек достойная соперница», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Отметим, что американка Алиса Лью занимает промежуточную четвёртую позицию. Её выступление судьи оценили в 73,63 балла.
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