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Фигурное катание, Гран-при Канады: женщины, короткая программа, видео: Валиева — лидер, Туктамышева и Косторная в топ-3

Российские фигуристки восхитили на Гран-при в Канаде. Не помешало даже опоздание на арену
Алексей Адамов
Камила Валиева, фигурное катание
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Валиева в первом же прокате на взрослом Гран-при едва не побила мировой рекорд. Лучшая американка на её фоне выглядела тяжёлой и медленной.

Российские фигуристки при подготовке к этапу Гран-при в Канаде, видимо, руководствовались принципом «чем сложнее, тем лучше». Из-за задержки с получением виз Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная отправились в Ванкувер буквально в последний момент, а необходимость проходить обязательный карантин вынудила их пропустить тренировку. Вдобавок ко всем неприятностям ещё и автобус с участницами второй разминки прибыл на стадион с опозданием.

Но ни одно из этих обстоятельств не смогло помешать великолепной российской троице поразить канадскую публику потрясающими прокатами и уверенно захватить промежуточный пьедестал.

А Валиева действительно будто с другой планеты.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 2, Ванкувер, Канада
Женщины. Короткая программа
30 октября 2021, суббота. 04:45 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Россия
84.19
2
Елизавета Туктамышева
Россия
81.24
3
Алёна Косторная
Россия
75.58

Российские фигуристки опоздали на короткую программу на Гран-при в Канаде

В первой разминке для российских болельщиков наибольший интерес представляли фигуристки из Японии. Маи Михара чисто исполнила нежную программу под лиричную композицию из «Отверженных» и задала ориентир для соперниц — 67,89. Другая японка, Мана Кавабэ, первой из участниц этапа зашла на тройной аксель, но упала. Затем случилось жёсткое падение с тройного лутца и понижение сложности второго прыжка в каскаде. Среди канадских фигуристок лучше остальных смотрелась Мэдлин Шизас, выступавшая под музыку советского композитора Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Закрывала первую разминку серебряная медалистка чемпионата мира-2018 Вакаба Хигути. 20-летняя фигуристка не стала прыгать тройной аксель, но менее сложный контент исполнила уверенно и даже подняла болельщиков на ноги. Со стороны катание Вакабы казалось очень лёгким и воздушным, девушка буквально растворялась в музыке и заслуженно поднялась на первую позицию — 69,41 балла.

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Во время первой части короткой программы бросались в глаза увеличенные паузы между выступлениями участниц. Такое решение организаторы приняли из-за опоздания спортсменок из второй разминки, попавших в пробку по дороге на стадион. В итоге фаворитки этапа, включая трёх российских фигуристок, получили достаточно времени на разминку.

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Валиевой поборола проблему тройного акселя

Первой из россиянок свою короткую программу канадской публике представила Камила Валиева. Дебютантка взрослой серии Гран-при заставила забыть и об отсутствии у неё опыта подобных турниров, и о проблемах с визами, и об опоздании на арену. Катание Камилы под музыку Кирилла Рихтера выглядело ещё более трогательным и проникновенным, чем в Финляндии. Особенно радует, что Валиевой наконец удалось исполнить тройной аксель, хотя ещё на шестиминутной разминке этот элемент у неё не получился. Тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп тоже были сделаны чисто и на хорошие надбавки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

По окончании программы Камила заулыбалась и облегчённо выдохнула — ей удалось побороть барьер тройного акселя и впервые в сезоне выдать идеальное выступление в короткой программе. В «кисс энд край» Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз выглядели удовлетворёнными, хотя сильных эмоций по традиции не показывали. А радоваться было чему — на втором взрослом международном старте в карьере Валиева набрала 84,19 балла — второй результат в истории.

Косторная возродилась и блеснула, как в лучшие времена

Главная соперница Камилы ещё с юниорских времён американка Алиса Лью со своим дебютом на Гран-при тоже справилась на отлично. На фоне Камилы Алиса выглядела значительно медленнее и тяжелее, но тоже порадовала публику тройным акселем (пусть и не таким чистым, как у россиянки), да и остальные прыжковые элементы выполнила без ошибок. Возможно, в другой ситуации Лью получила бы более серьёзные баллы, но разница с Валиевой была слишком очевидна. В итоге Алиса проиграла Камиле более 10 баллов.

Действующая обладательница мирового рекорда в короткой программе Алёна Косторная презентовала в Ванкувере новую короткую программу. Фигуристка вышла на лёд в стильном чёрном платье, расшитом спереди блестящими стразами. Удивительно, но в новой постановке Алёна будто преобразилась и вернулась на два сезона назад. Роскошный тройной аксель в начале программы помог Косторной поймать кураж, и в конце она уже отрывалась по полной под вокал Лайзы Минелли «New York, New York».

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Судьи оценили прокат Алёны в 75,58 балла, что аж на 10 баллов ниже её мирового рекорда. Но с этой программой у неё определённо есть шансы приблизиться к своим лучшим показателям.

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Туктамышева подтвердила блестящую форму

Закрывавшая короткую программу Елизавета Туктамышева решила не отставать от коллег по сборной и тоже выдала близкий к идеалу тройной аксель. В целом чемпионка мира-2015 подтвердила, что находится в блестящей форме. Ей удалось заворожить зрителей магией своего танго «Обливион» и второй раз кряду преодолеть отметку в 80 баллов в короткой программе.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Интересно, что все три российские фигуристки свои высочайшие баллы встречали спокойно, согласно кивая и о чём-то тихо переговариваясь с тренерами. Уже завтра им предстоит выступить с произвольными программами и побороться за первый в этом сезоне чисто российский пьедестала этапа Гран-при.

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