Валиева в первом же прокате на взрослом Гран-при едва не побила мировой рекорд. Лучшая американка на её фоне выглядела тяжёлой и медленной.

Российские фигуристки восхитили на Гран-при в Канаде. Не помешало даже опоздание на арену

Российские фигуристки при подготовке к этапу Гран-при в Канаде, видимо, руководствовались принципом «чем сложнее, тем лучше». Из-за задержки с получением виз Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная отправились в Ванкувер буквально в последний момент, а необходимость проходить обязательный карантин вынудила их пропустить тренировку. Вдобавок ко всем неприятностям ещё и автобус с участницами второй разминки прибыл на стадион с опозданием.

Но ни одно из этих обстоятельств не смогло помешать великолепной российской троице поразить канадскую публику потрясающими прокатами и уверенно захватить промежуточный пьедестал.

А Валиева действительно будто с другой планеты.

Российские фигуристки опоздали на короткую программу на Гран-при в Канаде

В первой разминке для российских болельщиков наибольший интерес представляли фигуристки из Японии. Маи Михара чисто исполнила нежную программу под лиричную композицию из «Отверженных» и задала ориентир для соперниц — 67,89. Другая японка, Мана Кавабэ, первой из участниц этапа зашла на тройной аксель, но упала. Затем случилось жёсткое падение с тройного лутца и понижение сложности второго прыжка в каскаде. Среди канадских фигуристок лучше остальных смотрелась Мэдлин Шизас, выступавшая под музыку советского композитора Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Закрывала первую разминку серебряная медалистка чемпионата мира-2018 Вакаба Хигути. 20-летняя фигуристка не стала прыгать тройной аксель, но менее сложный контент исполнила уверенно и даже подняла болельщиков на ноги. Со стороны катание Вакабы казалось очень лёгким и воздушным, девушка буквально растворялась в музыке и заслуженно поднялась на первую позицию — 69,41 балла.

Во время первой части короткой программы бросались в глаза увеличенные паузы между выступлениями участниц. Такое решение организаторы приняли из-за опоздания спортсменок из второй разминки, попавших в пробку по дороге на стадион. В итоге фаворитки этапа, включая трёх российских фигуристок, получили достаточно времени на разминку.

Валиевой поборола проблему тройного акселя

Первой из россиянок свою короткую программу канадской публике представила Камила Валиева. Дебютантка взрослой серии Гран-при заставила забыть и об отсутствии у неё опыта подобных турниров, и о проблемах с визами, и об опоздании на арену. Катание Камилы под музыку Кирилла Рихтера выглядело ещё более трогательным и проникновенным, чем в Финляндии. Особенно радует, что Валиевой наконец удалось исполнить тройной аксель, хотя ещё на шестиминутной разминке этот элемент у неё не получился. Тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп тоже были сделаны чисто и на хорошие надбавки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

По окончании программы Камила заулыбалась и облегчённо выдохнула — ей удалось побороть барьер тройного акселя и впервые в сезоне выдать идеальное выступление в короткой программе. В «кисс энд край» Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз выглядели удовлетворёнными, хотя сильных эмоций по традиции не показывали. А радоваться было чему — на втором взрослом международном старте в карьере Валиева набрала 84,19 балла — второй результат в истории.

Косторная возродилась и блеснула, как в лучшие времена

Главная соперница Камилы ещё с юниорских времён американка Алиса Лью со своим дебютом на Гран-при тоже справилась на отлично. На фоне Камилы Алиса выглядела значительно медленнее и тяжелее, но тоже порадовала публику тройным акселем (пусть и не таким чистым, как у россиянки), да и остальные прыжковые элементы выполнила без ошибок. Возможно, в другой ситуации Лью получила бы более серьёзные баллы, но разница с Валиевой была слишком очевидна. В итоге Алиса проиграла Камиле более 10 баллов.

Действующая обладательница мирового рекорда в короткой программе Алёна Косторная презентовала в Ванкувере новую короткую программу. Фигуристка вышла на лёд в стильном чёрном платье, расшитом спереди блестящими стразами. Удивительно, но в новой постановке Алёна будто преобразилась и вернулась на два сезона назад. Роскошный тройной аксель в начале программы помог Косторной поймать кураж, и в конце она уже отрывалась по полной под вокал Лайзы Минелли «New York, New York».

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Судьи оценили прокат Алёны в 75,58 балла, что аж на 10 баллов ниже её мирового рекорда. Но с этой программой у неё определённо есть шансы приблизиться к своим лучшим показателям.

Туктамышева подтвердила блестящую форму

Закрывавшая короткую программу Елизавета Туктамышева решила не отставать от коллег по сборной и тоже выдала близкий к идеалу тройной аксель. В целом чемпионка мира-2015 подтвердила, что находится в блестящей форме. Ей удалось заворожить зрителей магией своего танго «Обливион» и второй раз кряду преодолеть отметку в 80 баллов в короткой программе.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Интересно, что все три российские фигуристки свои высочайшие баллы встречали спокойно, согласно кивая и о чём-то тихо переговариваясь с тренерами. Уже завтра им предстоит выступить с произвольными программами и побороться за первый в этом сезоне чисто российский пьедестала этапа Гран-при.