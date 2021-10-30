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Гуменник выиграл Мемориал Дениса Тена, Кондратюк и Мозалёв — призёры

Гуменник выиграл Мемориал Дениса Тена, Кондратюк и Мозалёв — призёры
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На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане завершились соревнования мужчин-одиночников. Весь итоговый пьедестал получился российским. Победу одержал россиянин Пётр Гуменник, в произвольной программе упавший с сольного тройного акселя. Вторым стал его соотечественник Марк Кондратюк. На третье место (с пятого после короткой программы) поднялся Андрей Мозалёв, упавший с четверного сальхова.

Отметим, что у всех россиян вторые прыжки в некоторых каскадах были двойными.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан
Мужчины

1. Пётр Гуменник (Россия) – 263,14.
2. Марк Кондратюк (Россия) – 250,08.
3. Андрей Мозалёв (Россия) – 234,05.
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 223,65.
5. Иван Шмуратко (Украина) – 208,66.
6. Александр Селевко (Эстония) – 201,03.

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