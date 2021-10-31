Александр Жулин: с Валиевой тягаться почти нереально. Она гениальна

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристок на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере (Канада). Соревнования с двумя мировыми рекордами выиграла Камила Валиева (249,24). Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).

«Практически нереально сейчас тягаться с Валиевой. Она достигает этого за счёт гениальности. Сложно сказать, главный ли она фаворит Олимпиады, но она действительно гениальна. Туктамышева тоже в шикарной форме. Дай бог ей её удержать. От Косторной впечатление двоякое. Сложно оценить, но сильного впечатления не произвела. Пока она точно не является основной фавориткой», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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