Патрик Чан: четверные прыжки Валиевой выглядят лёгкими
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Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании канадский фигурист Патрик Чан высказал мнение о произвольной программе «Болеро» россиянки Камилы Валиевой.
Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме двух выступлений. При этом для Камилы это был первый этап Гран-при среди взрослых.
«Валиева каталась невероятно быстро. Думаю, она была быстрейшей на этом турнире. Мне кажется, эта зашкаливающая скорость просто необходима, чтобы выполнять такие высокие четверные прыжки. Хотя в её исполнении это выглядело легко. Программа пролетела незаметно» — сказал Чан в эфире телеканала CBC.
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