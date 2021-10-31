Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Патрик Чан: четверные прыжки Валиевой выглядят лёгкими

Патрик Чан: четверные прыжки Валиевой выглядят лёгкими
Комментарии

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании канадский фигурист Патрик Чан высказал мнение о произвольной программе «Болеро» россиянки Камилы Валиевой.

Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме двух выступлений. При этом для Камилы это был первый этап Гран-при среди взрослых.

«Валиева каталась невероятно быстро. Думаю, она была быстрейшей на этом турнире. Мне кажется, эта зашкаливающая скорость просто необходима, чтобы выполнять такие высокие четверные прыжки. Хотя в её исполнении это выглядело легко. Программа пролетела незаметно» — сказал Чан в эфире телеканала CBC.

Фигуристка Тутберидзе учинила разгром на Гран-при. Вопрос с фаворитом Олимпиады закрыт? Фигуристка Тутберидзе учинила разгром на Гран-при. Вопрос с фаворитом Олимпиады закрыт?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021