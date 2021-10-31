Патрик Чан: четверные прыжки Валиевой выглядят лёгкими

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании канадский фигурист Патрик Чан высказал мнение о произвольной программе «Болеро» россиянки Камилы Валиевой.

Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме двух выступлений. При этом для Камилы это был первый этап Гран-при среди взрослых.



«Валиева каталась невероятно быстро. Думаю, она была быстрейшей на этом турнире. Мне кажется, эта зашкаливающая скорость просто необходима, чтобы выполнять такие высокие четверные прыжки. Хотя в её исполнении это выглядело легко. Программа пролетела незаметно» — сказал Чан в эфире телеканала CBC.