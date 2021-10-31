«Большое спасибо». Косторная — тренерскому штабу Тутберидзе после бронзы Гран-при

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе и болельщиков за веру в неё.

Перед сезоном-2020/2021 Косторная со скандалом ушла из группы Тутберидзе, но уже весной этого года вернулась. На этапе Гран-при в Канаде Алёна завоевала бронзовую медаль. При этом катала она именно те программы, которые поставили ей в «Хрустальном» год назад.

«Большое спасибо. Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам – Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и всей нашей команде за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные СМС и настраивали на достойный прокат», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».