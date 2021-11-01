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Глейхенгауз поздравил своих подопечных с выступлением на Skate Canada

Глейхенгауз поздравил своих подопечных с выступлением на Skate Canada
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги этапа Гран-при в Канаде. В соревновании девушек-одиночниц победу одержала Камила Валиева, Алёна Косторная стала третьей.

«Несмотря на все трудности, которые были с визами, карантином, «пузырём», холодным катком, мы уезжаем с хорошим настроением и с медалями. Поздравляю Камилу Валиеву с золотом, Алёну Косторную с бронзой, Диану с Глебом с прекрасными прокатами, Мориса с камбэком. Спасибо всем за поддержку», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

На этапе Гран-при в Канаде Камила Валиева побила два мировых рекорда, заработав 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по итогам двух прокатов. Результат Алёны Косторной, другой ученицы Тутберидзе, составил 214,54 балла. Она уступила ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой.

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