Глейхенгауз поздравил своих подопечных с выступлением на Skate Canada

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги этапа Гран-при в Канаде. В соревновании девушек-одиночниц победу одержала Камила Валиева, Алёна Косторная стала третьей.



«Несмотря на все трудности, которые были с визами, карантином, «пузырём», холодным катком, мы уезжаем с хорошим настроением и с медалями. Поздравляю Камилу Валиеву с золотом, Алёну Косторную с бронзой, Диану с Глебом с прекрасными прокатами, Мориса с камбэком. Спасибо всем за поддержку», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

На этапе Гран-при в Канаде Камила Валиева побила два мировых рекорда, заработав 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по итогам двух прокатов. Результат Алёны Косторной, другой ученицы Тутберидзе, составил 214,54 балла. Она уступила ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой.



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