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Фигурное катание, Гран-при Канады, женщины: курьёз на церемонии награждения — Валиева досрочно сошла с пьедестала

Забавное награждение. Как Валиева пыталась сбежать с пьедестала на Гран-при. Видео
Екатерина Авдонина
Как Валиева пыталась сбежать с пьедестала. Видео
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Камила стукнулась бёдрами с соперницами и спела гимн России через маску. А избежать недоразумения чемпионке помогла опытная Туктамышева.

В Ванкувере российские фигуристки вновь доказали, что им нет равных в мире. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная наконец смогли выдохнуть после трудных соревнований и насладиться выдающимся результатом.

Правда, 15-летняя чемпионка этапа Гран-при в Канаде пока только привыкает к подобным мероприятиям. Показалось, что Камиле было легче победить с двумя мировыми рекордами и тремя четверными, нежели соблюсти все формальности на церемонии награждения.

Благо на помощь Валиевой пришла опытная Лиза Туктамышева. И уберегла юную коллегу от недоразумения.

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Российские фигуристки кайфовали на церемонии награждения

Этап Гран-при в Канаде завершился триумфом российских фигуристок. Повод для радости был и у Камилы Валиевой, и у Елизаветы Туктамышевой, и у Алёны Косторной. На церемонии награждения наши девочки выглядели довольными и счастливыми. Даже пресловутые антиковидные правила, из-за которых на этом турнире уже успел пострадать Рафаэль Арутюнян, не смогли испортить праздничного настроения.

Наши фигуристки по очереди взяли со специальных стоек предназначенные им медали и вскарабкались (по-другому и не скажешь) на высоченные ступени канадского пьедестала. А уже всем знакомое приветствие локтями Камила, Лиза и Алёна обыграли необычным способом — весело стукнулись бёдрами. Со стороны ритуал российских фигуристок смотрелся забавно, да и сами девушки явно наслаждались моментом.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Три российских флага, высветившихся на электронном табло арены в Ванкувере, ознаменовали полное превосходство наших одиночниц. Гимн России на этапах Гран-при тоже никто, к счастью, не запрещал. Даже через маску было видно, что Валиева поёт гимн в честь своей главной взрослой победы на данный момент.

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Валиева пыталась досрочно сбежать с пьедестала

Несмотря на выдающееся катание и уверенность, которую Камила источает на льду, во время церемонии награждении фигуристка заметно волновалась. Сразу после гимна Валиева попыталась сбежать с пьедестала и спустилась на лёд при помощи Туктамышевой. Однако Лиза тут же подсказала коллеге, что медалисток ещё должны сфотографировать. Затем Валиева всё-таки сошла с подиума, держа за руки соседок по топ-3.

Во время круга почёта по катку фигуристки весело переговаривались и махали руками поклонникам. Туктамышева снова опекала Валиеву и помогла ей не споткнуться о ковровую дорожку, показав направление движения.

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В конце церемонии Алёна, Лиза и Камила сделали общее фото на память на фоне большого российского флага. Этот день они обязательно будут вспоминать с теплом и улыбкой. А сколько ещё подобных церемоний ждёт невероятную Камилу Валиеву – остаётся только предполагать.

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