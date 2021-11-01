Станислава Константинова рассказала, чего не хватает в произвольной программе Валиевой

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Канаде, где та побила сразу два мировых рекорда, а именно в произвольной программе (180,89 балла) и по сумме двух прокатов (265,08 балла). По словам Константиновой, в произвольной программе Валиевой не хватает пластики и загадочности.

«Для меня Камила — это искусство. Программа «Болеро» мне нравится ещё с прошлого года. Знаю, что есть смешанные мнения на этот счёт, но я рада, что с каждым стартом Валиева прибавляет. Это очень взрослая программа, думаю, она была специально поставлена профессионалами своего дела на олимпийский сезон. Нельзя сомневаться в том, что Этери Георгиевна знает, что она ставит. Как только услышала, что Валиева будет катать «Болеро», сразу поняла, что это будет очень красиво.

Не согласна с тем, что программа пустая. Смотрела прокат Валиевой на Finlandia Trophy, мне понравилась энергетика. Я в восторге от того, как Камила каждый раз преодолевает себя. В этот раз она каталась наотмашь. Мне не хватило немного пластики и загадочности, но это была такая энергетика, она наконец-то раскрылась и всё сделала очень классно. Была небольшая помарка на акселе, но программа нисколько не потерялась. К Олимпиаде это будет просто бомба», — цитирует Константинову Sport24.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!