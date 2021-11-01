Великова — о Мишиной и Галлямове: одна поддержка у них новая, остальное всё моё

Заслуженный тренер России Людмила Великова дала комментарий по поводу дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Напомним, ранее они работали вместе.
«Сейчас Мишина и Галлямов — самые стабильные. Понимаете, в чём дело, я смотрю заходы, поддержки… Одна поддержка у них новая, остальное всё моё. Очень рада, что эти наши наработки им пригодились. Работа у них сейчас идёт хорошая – по чистке элементов. Но я не совсем согласна с музыкой их произвольной программы, не считаю, что можно сочетать романс Свиридова и «Время, вперед!» С другой стороны, недавно мы соревновались на этапе Кубка России в Сочи, мне их переход от одной музыкальной темы к другой уже не показался таким резким, как когда я увидела их программу в первый раз. Думаю, люди привыкнут к этой произвольной и будут воспринимать ее как надо. Самое главное, чтобы элементы делали, а музыка спокойная, медленная. То есть, делай себе и делай элементы, без чрезмерных эмоций. Когда эмоции образа уносят спортсмена далеко, то ему трудно дать технику», — приводит слова Великой «Р-спорт».
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