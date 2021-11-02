Илья Авербух опубликовал пост по поводу спора с Цискаридзе на «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух опубликовал пост, посвящённый конфликту, произошедшему на шоу «Ледниковый период». В очередном выпуске шоу Екатерина Боброва и Макар Запорожский продемонстрировали номер, вдохновлённый фильмом «Жестокий романс». В конце выступления Запорожский резким ударом кулака раздавил яблоко, повторив жест персонажа Сергея Паракова.

Член жюри Николай Цискаридзе раскритиковал этот поступок Макара и отказался ставить паре высший балл: «Параков намного более тонкий персонаж. Если бы в конце вы взяли яблоко и раздавили, я бы понял. А вот это — неуместно». Авербух возразил, что Запорожский лишь точно повторил эпизод из фильма. Между Ильёй и Николаем начался спор. После съёмок Авербух опубликовал видео со словами Цискаридзе и продемонстрировал кадры из фильма, подтвердив свою точку зрения.

«Дорогие наши зрители, читатели, меньше всего я хотел разжечь конфликт между вами и спровоцировать неоднозначные, местами агрессивные высказывания в поддержку той или иной стороны. Единственное назначение опубликованного мною видео, — ваша добрая улыбка, которую могли вызвать различные, непохожие взгляды свидетелей и участников субботней программы «Ледниковый период» на мою интерпретацию классики советского кинематографа. Каждый из нас имеет право на своё чувство и видение действия, каждый ценитель волен принимать или отвергать формы, воспроизведённые создателем.

Для меня и участников номера — подобный жест в характере героя. После ваших комментариев считаю необходимым сказать об этом решении в творческом процессе работы над номером. Данный эпизод, на мой взгляд, не должен провоцировать буйное обсуждение и трату духовных сил в споре об истине в искусстве. Я всегда рад выслушать полярное мнение, но без перехода в оскорбительную позицию. Темноты и невежества достаточно в мире, и саботировать подобное на своей странице я не хочу. Призываю всех прекратить обсуждение и не омрачать настроение себе и собеседникам в этот чудесный вечер», — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

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