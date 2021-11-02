Евгений Семененко показал фото бронзового дебюта в серии Гран-при

Российский фигурист Евгений Семененко показал фотографии с этапа Гран-при в Канаде.

Для 18-летнего ученика Алексея Мишина это был первый этап Гран-при в карьере. Из Ванкувера Семененко уехал с бронзовой медалью – первой в карьере личной наградой международного старта среди взрослых. Если по итогам короткой программы Евгений был только пятым, то в произвольном прокате уступил только трёхкратному чемпиону мира американцу Нэйтану Чену.

Фото можно посмотреть на странице Евгения Семененко в «Инстаграме».

В 2021 году чемпион России среди юниоров Семененко по итогам финала Кубка страны завоевал путёвку на чемпионат мира в Стокгольм, где занял восьмое место и помог сборной России в мужском одиночном катании вернуть максимальную квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры – 2022.