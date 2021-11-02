«С showgirl и K-pop boy». Косторная показала фото с Туктамышевой и Семененко

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото, сделанное после показательных выступлений на этапе Гран-при в Канаде.

Во время гала-шоу Елизавета Туктамышева показала номер «Мулен Руж», Евгений Семененко выступил под песню K-pop группы TXT — Everlasting Shine, а сама Косторная в качестве музыкального сопровождения использовала саундтрек к фильму «Сумерки».

«С showgirl и K-pop boy», — подписала снимки Косторная.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Косторная и Семененко стали бронзовыми призёрами Гран-при Канады, Туктамышева завоевала серебро. Алёна после неудачного сезона-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. Туктамышева и Семененко занимаются под руководством Алексея Мишина.