Татьяна Тарасова поддержала предложение добавлять баллы Туктамышевой за возраст

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала предложение своего коллеги Александра Жулина добавлять опытным фигуристкам баллы в соответствии с их возрастом.

Жулин ранее высказал мнение, что опытными можно считать фигуристок старше 17 лет. Именно с этого возраста известный наставник предлагает добавлять баллы, увеличивая на один за каждый год возраста. 24-летняя Туктамышева борется за попадание на Олимпиаду с воспитанницами Этери Тутберидзе, которым 15-17 лет.



«Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение! Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры — это правильно. Но насколько реально реализовать идею — не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.