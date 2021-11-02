Жулин предложил добавлять Туктамышевой баллы за возраст

Тренер Александр Жулин предложил мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами. Такое мнение Жулин высказал после блестящего выступление Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

24-летняя ученица Алексея Мишина уступила только 15-летней Камиле Валиевой, побившей сразу два мировых рекорда.

«В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 — два и так далее. Потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры. Туктамышева не получала такого бонуса, поэтому заслуживает большого уважения.

Елизавета прекрасно выступила с двумя тройными акселями в произвольной. Немногие 15-летние фигуристки могут справиться с этим сложнейшим элементом. Туктамышева выступает без ошибок и сама получает удовольствие от своего катания. Она пример для других фигуристок.

Дважды она оказывалась вне команды на Олимпийские игры, но не опустила руки. Она упорно сражается, поэтому, надеюсь, получит путёвку на Олимпиаду в Пекине», — приводит слова Жулина Sputnik в Японии.