Слуцкая — об идее добавлять баллы за возраст: хочется, чтобы оценивали мастерство

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала предложение тренера Александра Жулина добавлять опытным фигуристкам баллы в соответствии с их возрастом.



«Хочется, чтобы в фигурном катании оценивали не возраст, а мастерство, которое показывают спортсменки — это всё-таки более корректно. Я смотрю на это немного с другой стороны. Если прибавлять баллы за каждый год, то получается, что тридцатилетним фигуристкам можно вообще не кататься, так как они получат больше баллов за то, что они старше (смеётся).



Думаю, Александр Жулин упомянул это больше в шутку, и нам не стоит серьёзно рассматривать эту идею», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме Татьяна Тарасова поддержала предложение добавлять баллы Туктамышевой за возраст