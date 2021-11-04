Анна Щербакова заявила один четверной прыжок на этап Гран-при в Италии, Хромых — два

Стал известен заявленный контент фигуристок, которые выступят на этапе Гран-при в Италии. Турнир пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября.

Анна Щербакова заявила один четверной флип в произвольной программе, Майя Хромых — два четверных тулупа: один в каскаде с двойным тулупом, второй — сольно. Что касается Софьи Самодуровой, то у неё не будет четверных прыжков.

Российские участники этапа Гран-при в Турине

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.

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