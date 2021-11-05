Хромых стала второй по итогам короткой программы на этапе ГП в Турине, Щербакова — третья

Бельгийка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат она получила 73,52 балла.



Второе место заняла россиянка Майя Хромых (72,04). Замкнула тройку лучших ещё одна россиянка Анна Щербакова (71,73). Третья представительница России, Софья Самодурова, стала девятой (58,68).



Женщины. Короткая программа. Результаты:



1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52

2. Майя Хромых (Россия) — 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73…

9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68.

Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:



Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.