«Люблю этого мужчину, но нет!» Дюамель — о том, что Мишин вытер лицо маской

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на жест тренера Алексея Мишина в «кисс энд край» на этапе серии Гран-при в Италии.
Ожидая оценок своей ученицы Софьи Самодуровой, знаменитый тренер снял медицинсккую маску, вытер ею пот с лица и снова надел.
«Люблю этого мужчину, но нет. Нет, нет, нет!» — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».
Самодурова неудачно выступила в короткой программе, но в произвольном прокате допустила только ошибку на тройном флипе. Благодаря этому Софья, занимавшая девятое место после первого дня соревнований, в итоговом протоколе расположится не ниже седьмой позиции.
Соревнования продолжаются, на лёд выйдут ещё две россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова.
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