Российские фигуристки завоёвывают золото и серебро третий этап Гран-при подряд

Российские фигуристки завоевали минимум по две медали – золотую и серебряную – на трёх этапах серии Гран-при подряд. На Skate America первенствовала Александра Трусова, второй стала Дарья Усачёва. Через неделю на Skate Canada победу с двумя мировыми рекордами одержала Камила Валиева, на вторую ступень пьедестала поднялась Елизавета Туктамышева. Этап Гран-при в Италии выиграла Анна Щербакова, второй стала Майя Хромых.

Добавим, на этапе в Канаде бронза также досталась россиянке Алёне Косторной. Таким образом, за половину сезона серии Гран-при только две медали в женском одиночном катании завоевали фигуристки не из России – в США бронзовым призёром стала кореянка Ён Ю, в Италии — бельгийка Луна Хендрикс.

Оставшиеся этапы серии Гран-при пройдут в Токио (Япония), Гренобле (Франция) и Сочи (Россия). Финал серии Гран-при состоится в Осаке (Япония).