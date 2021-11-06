Российские фигуристки завоёвывают золото и серебро третий этап Гран-при подряд

Российские фигуристки завоевали минимум по две медали – золотую и серебряную – на трёх этапах серии Гран-при подряд. На Skate America первенствовала Александра Трусова, второй стала Дарья Усачёва. Через неделю на Skate Canada победу с двумя мировыми рекордами одержала Камила Валиева, на вторую ступень пьедестала поднялась Елизавета Туктамышева. Этап Гран-при в Италии выиграла Анна Щербакова, второй стала Майя Хромых.
Добавим, на этапе в Канаде бронза также досталась россиянке Алёне Косторной. Таким образом, за половину сезона серии Гран-при только две медали в женском одиночном катании завоевали фигуристки не из России – в США бронзовым призёром стала кореянка Ён Ю, в Италии — бельгийка Луна Хендрикс.
Оставшиеся этапы серии Гран-при пройдут в Токио (Япония), Гренобле (Франция) и Сочи (Россия). Финал серии Гран-при состоится в Осаке (Япония).
- 6 ноября 2021
-
21:40
-
21:20
-
21:01
-
20:49
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:22
-
18:04
-
17:13
-
15:05
-
14:52
-
12:45
-
12:14
-
11:24
-
10:50
-
03:45
-
00:47
-
00:36
- 5 ноября 2021
-
23:56
-
23:42
-
23:20
-
22:58
-
22:05
-
21:18
-
20:51
-
20:30