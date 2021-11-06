Драматичный триумф Щербаковой на Гран-при. Даже Тутберидзе дала волю эмоциям

Анна снова поразила силой характера и реабилитировалась после досадной неудачи. Хромых не спасли даже два идеальных четверных прыжка.

Женское фигурное катание ещё не разучилось удивлять. И короткая программа на этапе Гран-при в Турине это наглядно доказала. После сенсационного поражения российских фигуристок бельгийке Луне Хендрикс на просторах Интернета было очень горячо. Иностранцы смаковали редкую неудачу наших девочек, а отечественные эксперты уверенно заявляли, что первое и второе места всё равно будут у России.

И оказались абсолютно правы! Анна Щербакова впервые в сезоне исполнила чистый четверной прыжок на соревнованиях и одержала блестящую победу. А юная Майя Хромых показала, что и у неё с характером всё отлично.

Очередной двойной успех российских фигуристок!

Чемпионка Европы из России поменяла слёзы на улыбку

В первой разминке российских болельщиков интересовала исключительно Софья Самодурова, не справившаяся со своей короткой программой. И пусть шансов на прорыв к пьедесталу у чемпионки Европы — 2019 было немного, хотелось, чтобы она после проката улыбалась, а не плакала, как накануне.

Выдать идеальный по технике прокат помешала ошибка на тройном флипе, после которого фигуристка коснулась льда рукой. В остальном всё было сделано классно, а необычная программа под саундтрек из мультфильма «Мулан» явно понравилась итальянской публике. Хочется надеяться, что удачное выступление в произвольной программе в Турине придаст Соне позитивных эмоций в преддверии следующей части сезона.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Первой опередить Самодурову удалось кореянке Йелим Ким. Впечатления от чувственной и эстетически красивой программы подпортила лишь «бабочка» на тройном риттбергере. Тем не менее высокие амплитудные прыжки, близкие к идеалу вращения, и высокая оценка за компоненты позволили ей превысить отметку в 130 баллов за произвольную и закрепиться на позиции лидера после первой разминки. Её соотечественница Ын Су Лим выглядела полностью разобранной и свой прокат сорвала.

Судьи не оценили шедевр японки должным образом

Оставалось выступить двум японкам, двум россиянкам и сенсационному лидеру из Бельгии. И каждая из этой пятёрки имела солидные шансы на пьедестал, ведь между Луной Хендрикс и Маи Михарой было всего 3,06 балла.

Во время выхода на лёд Михары на трибунах арены в Турине было множество японских флагов. И Маи своих поклонников не подвела. На втором этапе кряду хрупкая фигуристка безупречно исполнила произвольную программу, заработав четвёртые уровни за вращения и дорожки и очень серьёзные надбавки за прыжки. Нежная и спокойная по эмоциям постановка не выглядит каким-то откровением, но чистое исполнение даёт результат.

После проката Михара победно вскинула руки вверх и запрыгала от радости, а оценки и вовсе привели спортсменку в восторг – 214,95 балла по сумме.

Сатоко Мияхара в эмоциональном плане смотрелась гораздо мощнее и исполнила настоящий спектакль на льду под фрагмент «Тоски». Пожалуй, точнее всего ощущения от программы Сатоко передала реакция зрителей. Стоило музыке стихнуть, как зрители вскочили с мест и устроили японской одиночнице длительную овацию. К сожалению для Сатоко, судьи увидели у неё недокруты и поставили ниже Михары.

Щербакова возвращается в большую игру!

К моменту выступления Анны Щербаковой волнение уже захлёстывало. Действующая чемпионка мира вышла на лёд под оглушительные крики поклонниц. И через несколько секунд заставила трибуны взреветь ещё раз – чистый четверной флип, первый безошибочный квад Ани в этом сезоне. И дальше, вплоть до конца программы, Щербакова всё сделала идеально. И пусть разговоры о невероятном характере Анны и умении преодолевать непреодолимое уже набили оскомину, но от фактов не отмахнёшься.

Блестящее выступление Щербаковой позволило ей в лучшем виде презентовать произвольную программу «Мастер и Маргарита» и новое платье – бордовое, с длинными рукавами и белой нижней юбкой, эффектно развевавшейся во время прыжков. Пока никто не знает, как сложится сезон, но переоценить значение этого проката для Щербаковой невозможно. А бонусом для неё стали рекордные баллы за произвольную программу в карьере – 165,05 с сумасшедшими 92,26 за технику. Анна полностью реабилитировалась за досадную неудачу и добилась драматичного триумфа на Гран-при. Через ошибки, преодоление, потерю уверенности и тревогу болельщиков.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Хромых не помогли даже два четверных

У бортика Аню необычно тепло встретила Этери Тутберидзе, она крепко обняла ученицу и что-то прошептала ей на ухо. Было видно, что обычно степенная Тутберидзе настолько обрадовалась за Аню, что дала волю эмоциям. В «кисс энд край» же Щербакову сопровождал только Даниил Глейхенгауз, так как Этери Георгиевна выводила на лёд Майю Хромых. Кататься после того, что только что сотворила твоя конкурентка, было бы тяжело любому фигуристу мира. Но Хромых показала, что и у неё с волевыми качествами всё в порядке. Публика находилась под таким сильным впечатлением от Щербаковой, что на два кряду чистых четверных тулупа Хромых среагировала без должного восторга.

К сожалению, без ошибок не обошлось. То ли Майя потратила слишком много сил на квады, то ли всё-таки сказалось волнение, но тройной риттбергер обернулся серьёзной ошибкой, а за лутц в самой концовке 15-летней фигуристке пришлось побороться. Для Хромых дебют на Гран-при, несмотря на помарки, получился сверхуспешным, однако второй раз кряду превзойти Щербакову ей не удалось.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Россиянки показали такой уровень, что у сенсационной победительницы короткой программы Луны Хендрикс не было даже теоретических шансов на итоговое первое место. К чести бельгийки, это её нисколько не смутило. Она чисто и легко исполнила свой контент, сорвала аплодисменты за красивое катание и абсолютно заслуженно стала третьей – первой после недосягаемых учениц Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова, пусть и последней среди конкуренток, чётко обозначила притязания на участие в Олимпиаде. А значит, «Гонка за Пекин» станет ещё интереснее.