Тарасова: Степанову и Букина засудили, они были сильнее на две головы американской пары

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала претензии к судейству в произвольном танце на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия).
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, для которых это был первый старт в сезоне после болезни, заняли третье место, уступив не только французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, но и американскому дуэту Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью.
«Не люблю говорить о судействе, но здесь не говорить нельзя. Степанову и Букина засудили, и уже второй раз. Но если в короткой программе ещё можно было придраться, то сегодня они были сильнее на две головы американской пары Хаббелл и Донохью. Программа у Саши и Вани удивительная, мне очень понравилось их выступление», — приводит слова Тарасовой Sport24.
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