Михаил Коляда стал серебряным призёром этапа Гран-при в Италии

На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия) завершили выступление мужчины-одиночники.

Японец Юма Кагияма благодаря уверенной победе в произвольной программе сумел подняться с седьмого места, которое занимал после первого дня соревнований, и выиграл этап Гран-при.

Вторым стал россиянин Михаил Коляда, сумевший обойти итальянца Даниэля Грассля за счёт высокой оценки за компоненты.

Шедшие среди лидеров после короткой программы китаец Цзинь Боян и южнокореец Джун Хван Ча свои произвольные программы провалили.

Россиянин Пётр Гуменник стал восьмым, Дмитрий Алиев – девятым.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 278,02.

2. Михаил Коляда (Россия) — 273,55.

3. Даниэль Грассль (Италия) — 269,00.

4. Денис Васильев (Латвия) – 248,44.

5. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 247,74

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 245,11.

7. Цзинь Боян (Китай) — 242,27.

8. Пётр Гуменник (Россия) — 226,76

9. Дмитрий Алиев (Россия) — 217,67.