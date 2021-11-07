Михаил Коляда стал серебряным призёром этапа Гран-при в Италии

На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия) завершили выступление мужчины-одиночники.
Японец Юма Кагияма благодаря уверенной победе в произвольной программе сумел подняться с седьмого места, которое занимал после первого дня соревнований, и выиграл этап Гран-при.
Вторым стал россиянин Михаил Коляда, сумевший обойти итальянца Даниэля Грассля за счёт высокой оценки за компоненты.
Шедшие среди лидеров после короткой программы китаец Цзинь Боян и южнокореец Джун Хван Ча свои произвольные программы провалили.
Россиянин Пётр Гуменник стал восьмым, Дмитрий Алиев – девятым.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Мужчины
1. Юма Кагияма (Япония) – 278,02.
2. Михаил Коляда (Россия) — 273,55.
3. Даниэль Грассль (Италия) — 269,00.
4. Денис Васильев (Латвия) – 248,44.
5. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 247,74
6. Кадзуки Томоно (Япония) — 245,11.
7. Цзинь Боян (Китай) — 242,27.
8. Пётр Гуменник (Россия) — 226,76
9. Дмитрий Алиев (Россия) — 217,67.
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