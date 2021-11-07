Гийом Сизерон: я не подавал жалобу на Веденина, это вообще не про фигурное катание

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, ответил, какое решение ISU устроило бы его по итогам расследования о жалобе французской федерации на российского судью Александра Веденина. Напомним, Веденин заявил, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что у партнёра нетрадиционная ориентация.
«Я никакой жалобы не подавал. Всё это в конце концов не имеет ничего общего с фигурным катанием. Думаю, это была прекрасная возможность для многих отреагировать на мнение одного отдельно взятого человека. Я очень рад той поддержке, которую оказали мне другие фигуристы и ISU. Для меня и для всех фигуристов, включая русских, важно, чтобы спорт оставался безопасным местом для каждого. Да, это спорт с судьями и оценками. Ты выставляешь себя на обозрение, и ты знаешь, что тебя будут судить. Но важно, чтобы тебя оценивали по тому, как ты выступаешь, а не по какому-либо другому принципу», — сказал Сизерон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
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