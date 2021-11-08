Анна Щербакова показала яркие фото после победы на Гран-при Италии. Сёстры Аверины оценили

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова, которая в минувшие выходные выиграла этап Гран-при в Турине (Италия), показала яркие фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка опубликовала снимки в платье, в котором она выходит на лёд. В комментариях отписались российские гимнастки Дина и Арина Аверины. Они оставили эмодзи с изображениями восторженного лица, огня и сердечка.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

«Шикарное было выступление! На одном дыхании! Анечка, умничка, так держать! Полное погружение в образ и музыку. И после выступления нет совсем эмоций, всё на льду осталось. Так что сил и вдохновения дальше», — написала одна из подписчиц в комментариях.

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