Кто из российских фигуристок заслуживает участия в Олимпиаде-2022 после Гран-при Италии?

«Чемпионат» предлагает принять участие в спецпроекте «Гонка за Пекин». Вплоть до оглашения состава женской сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине мы будем отслеживать результаты основных претенденток, анализировать статистические данные и составлять сводный рейтинг «Гонки за Пекин».
На этапе Гран-при в Турине (Италия) победу одержала Анна Щербакова, которая была лишь третьей после короткой программы. Второй стала Майя Хромых.
Свой вклад в определение самых достойных представительниц России на Олимпиаду внесут и читатели. Три фигуристки, выбранные пользователями «Чемпионата», будут получать по баллу в общий зачёт.
Голосуй и помоги выбрать самый справедливый состав фигуристок на Олимпиаду!
Пройти опрос можно по ссылке.
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