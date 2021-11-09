Хромых: на льду всех слышу, кто кричит «Майя может»

Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала пост в своём «инстаграме» по завершении этапа Гран-при в Турине (Италия), где она заняла второе место. Победу одержала её соотечественница Анна Щербакова. Тройку призёров замкнула бельгийка Луна Хендрикс.

«Спасибо тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу Дудакову, врачам и массажистам, что вкладываете душу, эмоции, силы!



Поздравляю Анну Щербакову с победой на этом этапе и Луну Хендрикс с бронзовой медалью! Спасибо болельщикам, что любите, поддерживаете меня! На льду всех слышу, кто кричит «Майя может», — написала Хромых.

Пост доступен в «инстаграме» Майи Хромых.

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