Медведева: буду рада, если тренерский штаб Тутберидзе придёт на «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с тиктокером Даней Милохиным, отреагировала на пожелание победы на проекте от Даниила Глейхенгауза, тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе.
«Насколько важна поддержка тренерского штаба на этом шоу и есть ли идея пригласить их для постановки программы? В «Ледниковом периоде» есть свои постоянные тренеры и постановщики. Это Илья Авербух, Максим Ставиский, Елена Станиславовна Масленникова и Албена Денкова. Из года в год работают одни и те же специалисты. Не думаю, что стоит сбивать такую систему. Я буду рада, если они придут, но сейчас у всех тренеров график очень загруженный. Девочки выступают на очень многих стартах, все в разъездах. Поэтому не думаю, что такое возможно», — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».
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